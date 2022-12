Brasile blindato dall’esercito e servizi segreti per l’insediamento del Presidente Lula

(PRIMAPRESS) - BRASILE - È una Brasilia blindata quella che si sta preparando per l'insediamento del Presidente della Repubblica, Lula. Due giorni fa un camion esplosivo era stato bloccato dalla sicurezza del presidente. Nella capitale brasiliana si prepara una mobilitazione del 100% delle forze di polizia. A 5 giorni dal suo insediamento e dopo che è stato scoperto il tentativo di attentato, la cerimonia ha messo in campo tutte le forze dell'ordine necessarie. "Le forze di polizia del Distretto Federale (Brasilia) saranno mobilitate al 100% per garantire la sicurezza non solo del presidente, ma anche delle delegazioni straniere e della popolazione". - (PRIMAPRESS)