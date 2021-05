Boris Johnson sposo per la terza volta. Ieri le nozze a Westminster con Carrie Symonds

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Nozze segrete per il premier britannico Boris Johnson. A 56 anni ha detto "sì" a Carrie Symonds, 33 anni. La cerimonia si è svolta ieri a Londra nella Cattedrale cattolica di Westminster. E' la prima volta da 199 anni che un premier in carica si sposa in Gran Bretagna. Per Johnson è stato il terzo matrimonio. Il primo all'età di 23 anni nel 1987. Nel 1993 il secondo. Le nozze si sono celebrate davanti ad appena 30 ospiti (numero massimo consentito dalle restrizioni anti Covid). Presente il figlio della coppia, nato nel 2020. - (PRIMAPRESS)