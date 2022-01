Bon Anniversaire Euro: i 20 anni della moneta unica nella nota di Charles Michel

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Con l'entrata del 2022 si celebra anche il 20° anniversario della moneta unica europea che fu introdotta il 1° gennaio 2002 non senza ripercussioni sull'economia del paese. Questa mattina il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel ha inviato ai paesi membri una nota per ricordare quel primo atto di un'Europa unita. "Sono passati già vent'anni. Per molti aspetti sembra ieri - scrive Michel - Ricordo l'entusiasmo di scoprire l'euro – le banconote, le monete – per la prima volta. L'euro è la nostra moneta, la nostra valuta europea, un simbolo concreto di successo che si trova ogni giorno nelle tasche di quasi 350 milioni di cittadini, in 19 dei 27 Stati membri. Quanti progressi compiuti, l'euro ne ha fatta di strada. È una vera conquista europea. Oserei dire che l'euro è diventato parte della nostra identità e del nostro modo di considerarci europei. Fa parte della nostra mentalità e del nostro spirito europeo. L'euro appartiene a tutti noi, a tutti i cittadini europei. Non è però un successo solo entro i confini dell'UE. È diventato un punto di riferimento anche a livello internazionale. Nonostante le crisi, si è dimostrato resiliente, simbolo dell'unità e della stabilità europee, in particolare durante la pandemia di COVID-19. L'euro è servito da fondamento della stabilità. È una risorsa stabile per l'Unione. Stimola la nostra ripresa, liberando tutto il potenziale dello sviluppo sostenibile, dei posti di lavoro di qualità e dell'innovazione. Una moneta affidabile, dinamica e solida – un euro attraente rafforzerà la nostra autonomia strategica e contribuirà a realizzare i nostri ambiziosi obiettivi. Un euro forte sul piano internazionale ci dà maggiore libertà nel processo decisionale geopolitico, oltre a offrire un migliore accesso ai mercati finanziari internazionali. Il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria migliorerà ancora di più l'attrattiva dell'euro come valuta internazionale. L'euro è fondamentale anche per portare avanti la duplice transizione verde e digitale. È una moneta di primo piano per gli investimenti in progetti a favore del clima: attualmente circa la metà delle obbligazioni verdi mondiali è emessa in euro. I nostri sforzi comuni contribuiscono a finanziare i massicci investimenti necessari alla modernizzazione delle nostre economie per il XXI secolo. L'euro è inoltre fondamentale per la nostra trasformazione digitale. Un euro digitale potrebbe stimolare maggiori opportunità di ricerca e innovazione. Una cosa è certa: per il successo della duplice transizione verde e digitale sono necessari ingenti investimenti. Per questo motivo il completamento dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali è indispensabile. L'euro è l'espressione monetaria del nostro destino europeo comune. Oggi abbiamo un obiettivo chiaro da perseguire: proteggere il nostro pianeta e generare prosperità grazie all'innovazione nei settori del clima e del digitale. Abbiamo il talento, le competenze e la passione per realizzarlo. Abbiamo quindi bisogno delle risorse e della determinazione per sostenere queste ambizioni e trasformarle in realtà. Se vogliamo promuovere i nostri valori europei, se vogliamo assumere un ruolo di guida nelle grandi questioni del XXI secolo, abbiamo bisogno di una moneta globale all'altezza delle nostre ambizioni globali. Facciamo in modo che oggi, il giorno dell'anniversario dell'euro, sia l'occasione per rilanciare il nostro impegno a favore di un'azione collettiva europea, per consolidare la nostra Unione economica e monetaria e andare avanti con fiducia. Bon anniversaire! Buon compleanno!". - (PRIMAPRESS)