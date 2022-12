Bollette energia: l’Antitrust adotta un provvedimento per 7 fornitori. Violato Decreto Aiuti bis

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Antitrust ha avviato procedimenti e deciso provvedimenti cautelari verso 7 fornitori energetici, per aumenti in bolletta in contrasto con l'art. 3 del Decreto Aiuti bis che fermava da agosto 2022 ad aprile 2023 le clausole che permettono alle società di modificare i prezzi, con le relative comunicazioni.Per l'Antitrust, Enel,Eni,Hera,A2A,Edison,Acea ed Engie hanno invece continuato a decidere e comunicare aumenti;ora dovranno sospen- dere le nuove condizioni economiche,che interessano 2.6mln di consumatori. - (PRIMAPRESS)