Boccia (Affari Regionali): Lo sci dovrà attendere il “raffreddamento” dell’epidemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le ombre che si erano addensate sull’inizio della stagione Bianca con l’apertura degli impianti di sci per le feste natalizie, sono diventate reali. La temuta decisione che gli operatori turistici si aspettavano è arrivata con le parole del ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. “Gli impianti da sci e il sistema vacanze invernali, che sono fondamentali per la nostra economia - dice Boccia - riapriranno quando l'epidemia si sarà raffreddata, speriamo nel giro di un mese, un mese e mezzo". Così il ministro per gli Affari regionali Boccia nell'incontro con gli Enti locali, presente anche il ministro Speranza, in vista del prossimo Dpcm. Boccia ha confermato:"Ristori garantiti per attività che non potranno riaprire". È anche la scuola dovrà attendere i primi di gennaio per riaprire la didattica in presenza dopo le Feste. - (PRIMAPRESS)