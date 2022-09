Bilaterale Uzbekistan: oggi incontro a Samarcanda tra Putin e Xi-Jinping per rafforzare l’Asia

(PRIMAPRESS) - UZBEKISTAN - Occhi puntati sul bilaterale di oggi tra il presidente cinese, Xi Jinping, e quello russo, Putin, in Uzbekistan. I due capi di Stato sono a Samarcanda per un vertice di due giorni della Shanghai cooperation organization (Sco), a cui partecipano anche India, Pakistan, Turchia, Iran e altri Paesi. Ma è l'incontro Xi-Putin che richiama l'attenzione. Putin vuole rafforzare i rapporti con l'Asia per mostrare che Mosca non è isolata e rispondere alle sanzioni occidentali, in un momento di forti tensioni tra Usa e Cina su Taiwan - (PRIMAPRESS)