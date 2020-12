Bilancio: si della Camera alla Manovra con 298 voti favorevoli. Domani passa al Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - C’è il si della Camera dei Deputati alla tormentata manovra economica per il 2021 da 40 miliardi. Arrivata tardi in Parlamento tanto da essere votata oggi domenica 27 dicembre alla Camera per passare domani al voto del Senato. La legge di Bilancio è stata approvata alla Camera dei Deputati con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Entro il 30 dicembre: dovrà essere liquidata per evitare l'esercizio provvisorio. Entrerà in vigore dall'1 gennaio 2021. Molte le micronorme - almeno 100 sotto i 5 milioni di euro - inserite dai deputati. Ma cosa c’è all’interno di questo provvedimento? Dallo smartphone gratis al rubinetto anti-spreco. L’assegno unico per i figli ( da capire se ci sarà un tetto di reddito), fisco, esonero contributi per autonomi e professionisti, sanità, scuola, pensioni, lavoro, Sud, partite iva, imprese ed enti locali. - (PRIMAPRESS)