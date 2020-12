Bilancio: passa al Senato la manovra 2021 ma servirà un ritocco per il cuneo fiscale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il via libera del Senato sulla legge di Bilancio è arrivato ancora una volta con una richiesta di fiducia da parte dell’esecutivo. I risultato è una maggioranza con 156 voti favorevoli, 124 contrari e nessun astenuto. Oltre alla “fiducia” però era stata chiesta anche velocità perché il rischio era di arrivare a fine anno con un esercizio provvisorio. L’iter al Senato non è stato tranquillo come non lo era stato anche quello alla Camera. Lo scontro è nato su alcuni provvedimenti ma in particolare quello sul cuneo fiscale, che era privo di copertura economica, tant’è che il Vice Ministro, Misiani ha dovuto spiegare che ci sarà un decreto correttivo. Senza di questo si dimezzerebbe il taglio del cuneo. Senza le correzioni, quindi, il rischio sarebbe quello di dimezzare il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. La manovra avrà una copertura complessiva di 40 miliardi di euro e servirà per bonus, lavoratori autonomi, imprese, cassa integrazione, una spesa aggiuntiva per acquisto di vaccini anti-Covid, ed ancora turismo (poca cosa rispetto alle perdite denunciate) ma si proroga il bonus 110% e si introduce il bonus per gli occhiali. - (PRIMAPRESS)