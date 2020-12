Bilancio, i provvedimenti al voto domani alla Camera: da assunzioni a superbonus e auto

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Manovra economica che era arrivata sabato notte in commissione Bilancio della Camera, con un carico di emendamenti ha introdotto un pacchetto di provvedimenti che richiede una copertura di circa 4 miliardi. Il nuovo documento economico verrà presentato domani martedì 22 dicembre alla Camera e sicuramente con la richiesta di fiducia da parte dell’esecutivo.Ma ecco quali sono i provvedimenti che spaziano dalle assunzione di personale sanitario in vista della campagna di vaccino, sino al sostegno per gli autonomi ed il rinnovo del bonus 110% per i lavori di efficientemento casa.Prevista, dunque, l’assunzione a tempo determinato per nove mesi di 3mila medici e 12mila infermieri per la somministrazione dei vaccini. Alla campagna vaccinale potranno partecipare anche i medici specializzandi fin dal primo anno di specializzazione. Arriva anche lo stop all'Iva sui vaccini, i tamponi e i test anti-Covid. Disco verde per la cassa integrazione per gli autonomi che andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro per 6 mesi per chi ha un reddito non superiore a 8.145 euro e ha subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti. La nuova Cig per le partite Iva iscritte alla gestione separata si chiama Iscro, Indennita' straordinaria di continuità reddituale e operativa. E' stato approvato l'emendamento per l'automotive con il quale si rifinanziano gli incentivi già previsti nei decreti Rilancio e Agosto con bonus di ulteriori 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. Stanziati 250 milioni di euro per il termico (euro 6) per acquisti fino a giugno 2021. Stanziati 120 milioni di euro per l'elettrico per acquisti fino a dicembre 2021 e 50 milioni ai veicoli commerciali (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico), che potrà accedere all'incentivo di rottamazione.Via libera anche alla stretta sulla tassazione delle sigarette elettroniche e del tabacco riscaldato. Approvato anche il pacchetto di misure per il settore del turismo: esenzione della prima rata Imu per alberghi,agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence e campeggi, discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Viene prolungato il credito d'imposta al 60% del canone di locazione degli immobili destinati alle imprese turistico ricettive fino al 30 aprile 2021. Il credito d'imposta viene esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Ok anche a 100 milioni per il 2021 per il rifinanziamento del fondo per il settore turistico previsto dal decreto Rilancio, 20 milioni per il rifinanziamento delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere con credito d'imposta al 65%. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. E' quanto prevede un emendamento alla manovra, approvato dalla commissione Bilancio della Camera. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. Prorogato per tutto il 2022 il superbonus del 110%. L'emendamento approvato, in particolare, estende il bonus fino al 30 giugno 2022 con ulteriori 6 mesi di proroga per chi ha già sostenuto le spese dal 1 luglio 2022. Quattro milioni nel 2021 alla Federazione italiana nuoto per sostenere l'organizzazione dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. - (PRIMAPRESS)