Bielorussia: Minsk nega la partecipazione ad un attacco a Kiev al fianco della Russia

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - La Bielorussia non ha in programma di unirsi all'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha affermato il capo di stato maggiore di Minsk Viktor Gulevich, che però ha annunciato l'invio di cinque battaglioni tattici per rimpiazzare forze che già erano presenti sul luogo. Ieri Kiev ha denunciato che Minsk si sarebbe unita all'offensiva russa. Gulevich l'ha negato: "Il trasferimento di truppe non è in alcun modo connesso alla preparazione di soldati bielorussi per l'operazione militare speciale in territorio dell'Ucraina" - (PRIMAPRESS)