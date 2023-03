Bielorussia: condanna a 15 anni per la leader dell'opposizione in esilio, Svetlana Tikhanovskaya

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - La leader dell'opposizione bielorussia in esilio, Svetlana Tikhanovskaya, è stata condannata a 15 anni di prigione nel processo svoltosi in contumacia in un tribunale di Minsk. La condanna della Tikhanovskaya arriva soltanto 3 giorni dopo quella del premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, condannato a dieci anni di detenzione per il ruolo svolto nelle manifestazio- ni del 2021 contro la rielezione del presidente Lukashenko. La Tikhanovskaya vive da tempo in Lituania. - (PRIMAPRESS)