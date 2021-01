Biden scrive a Guterres: “L’America ritorna nell’OMS” e annulla il provvedimento di Trump

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Non sono trascorse neanche 24 ore dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca come 46mo Presidente degli Stati Uniti che ha già dato segnali forti con i primi provvedimenti firmati. Con una lettera inviata al Segretario Generale Guterres, ha chiesto il rientro degli USA nell'Organizzazione Mondiale della Sanità annullando la De isione del suo predecessore Trump di volerne uscire.

"L'Oms svolge un ruolo cruciale nella lotta mondiale contro la mortale pandemia di Covid-19,nonché contro innumerevoli altre minacce alla salute globale e alla sicurezza sanitaria. Gli Stati Uniti continueranno ad essere un partecipante a pieno titolo e un leader mondiale nell'affrontare tali minacce", ha scritto il neopresidente.

Nel suo discorso di insediamento aveva,infatti, evidenziato come il virus abbia destabilizzato il paese con un numero di morti che ha superato quelli della Seconda Guerra Mindiale.