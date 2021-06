Biden nel meeting UE-USA “Manterrò rapporti con l’Ue in modo differente dal mio predecessore

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il presidente Biden, oggi impegnato nel vertice USA-UE a Bruxelles, ha sottolineato il suo "impegno per una forte partnership transatlantica basata su interessi e valori condivisi".Il capo di stato americano è stato ricevuto dal presidente del Consiglio europeo: “Bentornato a Bruxelles, signor Presidente. L'America è tornata sulla scena globale, ed è una bella notizia per gli alleati e per il mondo. Non vediamo l' ora di affrontare insieme importanti sfide".Così il presidente del Consiglio Ue Michel ha accolto Biden, all'arrivo al summit Ue-Usa."Apprezziamo il personale attaccamento all'Unione europea", ha aggiunto von der Leyen. Gli Usa hanno "un enorme interesse ad avere ottimi rapporti con la Nato e la Ue, in modo differente rispetto al mio predecessore", ha affermato Biden.

Il presidente USA incontrerà anche il re del Belgio e il primo ministro belga. Mentre domani a Ginevra dovrebbe essere confermato l’incontro con il presidente Russo, Putin - (PRIMAPRESS)