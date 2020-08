Biden e Harris subito all'attacco di Trump: "Semina odio e divisioni"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Con la nomina ancora fumante della vice di Joe Biden, l’ex procuratore della California, Kamala Harris, ecco arrivare il primo temuto attaccato al presidente Usa Donald Trump. "Semina odio e divisioni", ha detto la candidata vicepresidente, che accusa Trump di non aver "mai preso seriamente la pandemia" e di aver trascinato il Paese nella "peggiore crisi economica dalla grande depressione" Intanto la scelta di Harris sembra aver convinto l'elettorato, e 9 elettori dem su 10 la approvano. Sull'onda dell'entusiasmo, i dem hanno raccolto la cifra record di 26 mln di dollari in 24 ore. A giocare a favore di Harris è anche il suo “sangue misto” che attrarrà il voto degli ispanici ed afroamericani che hanno protestato per settimane contro la morte di Gerge Floyd per mano dei poliziotti. Ma c’è di più. Se il 77enne Biden dovesse vincere questa tornata elettorale non si candiderà per un prossimo mandato e la sua “vice” potrebbe essere ciò che gli Usa dicono da tempo ma non hanno ancora avuto il coraggio di fare: eleggere un presidente donna. - (PRIMAPRESS)