Biden annuncia altri aiuti all’Ucraina per 150 mln di dollari: “I partner devono mostrare unità”

WASHINGTON - Il presidente Usa, Biden, annuncia su Twitter nuovi aiuti militari per 150 milioni di dollari all'Ucraina. "Armi, equipaggiamenti e forniture aggiuntive dagli Usa per l'Ucraina per rafforzarne le difese per contrastare l'offensiva russa a est", scrive il segretario di Stato, Blinken. "Perché l'Ucraina abbia successo (...) i suoi partner internazionali, inclusi gli Usa, devono continuare a mostrare unità e decisione per mantenere il flusso di armi e munizioni a Kiev,senza interruzioni", scrive Biden.