Biden a Zelensky per aprire a negoziati con la Russia. Il pericolo elezioni di midterm

(PRIMAPRESS) - USA - L'esito delle elezioni di midterm in America potrebbe influenzare il sostegno all'Ucraina nel conflitto con la Russia? È ciò che teme il presidente Joe Biden secondo quanto citato da alcune fonti riportate nel Washington Post. Una preoccupazione che avrebbe spinto Biden a sollecitare Zelensky per non mettere ostacoli ad un tentativo di negoziato con il governo di Mosca. L'amministrazione Biden sta incoraggiando privatamente i leader ucraini ad aprire a negoziati con la Russia e a non rifiutarsi di avviarli. I sondaggi per le elezioni di medio termine negli USA appaiono incerti è una possibile sconfitta dei democratici metteriebbe in seria difficoltà la linea di Biden di appoggio incondizionato a Kiev. Una riflessione che meriterebbe una qualche attenzione anche in Italia, al di fuori dei cortei pacifici di ieri a Roma e Milano, per rinnovare il sostegno all'Ucraina ma spingendo con forza sulla riapertura di negoziati. - (PRIMAPRESS)