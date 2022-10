Berlino, oggi G7 straordinario per il conflitto ucraino. In collegamento Zelensky e Biden

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Germania ha convocato per domani, 11 ottobre, un G7straordinario per discutere della situazione in Ucraina, al vertice parteciperà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L’incontro è stato reso necessario dagli ultimi sviluppi del conflitto, dopo il camion bomba sul ponte in Crimea e il massiccio lancio di missili della Russia su Kiev come mai era stato fatto in precedenza. Ieri come questa notte, la stazione della metropolitana della capitale ucraina è diventata un rifugio anti-missili per gli attacchi che stanno continuando.

Il vertice virtuale sull'Ucraina tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i leader del G7 si terrà alle 8 di questa mattina, ora di Washington, le 14 in Italia. Biden parteciperà all'incontro in collegamento dalla Roosevelt Room, la sala riunioni che si trova accanto allo Studio Ovale, nella West Wing della Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)