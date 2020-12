Benedizione Urbi et Orbi, Papa Bergoglio: “Il vaccino anche a deboli e bisognosi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - I rintocchi della campane di San Pietro oggi alle 12 di questo 25 dicembre sembrano avere avvolto tutta la città immersa nel silenzio del lockdown. L’Angelus nella benedizione Urbi et Orbi celebrato oggi al Palazzo Apostolico per via delle restrizioni del coronavirus, è stato un viaggio con il pensiero rivolto a quanto accade nel mondo: dai conflitti nelle terre di confine al Venezuela, dalle calamità nei paesi asiatici al popolo Rohingya ma anche alzando il tono della sua omelia nei confronti dei nazionalismi miopi. Un elogio alla ricerca che è riuscita a trovare il vaccino per combattere il virus e ai paesi la raccomandazione di vaccinare tutti, anche deboli e bisognosi. E poi Papa Bergoglio invita a considerare il Natale come un’occasione per riscoprire la famiglia. - (PRIMAPRESS)