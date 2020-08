Beirut: ghigliottine di cartone in piazza contro il governo. I militari sparano proiettili di gomma

(PRIMAPRESS) - BEIRUT - Nella capitale libanese sta avvenendo ciò che era immaginabile dopo il primo sconforto e smarrimento conseguente al violento incendio che ha decimato intere famiglie e distrutto quartieri lasciando senza tetto oltre 300 mila persone. Uno tsunami provocato dall’incuria e la corruzione che ha portato in piazza migliaia di persone. Le forze di sicurezza libanesi hanno lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti mentre migliaia di persone si sono radunate nel centro di Beirut chiedendo vendetta per un'esplosione mortale nella capitale la cui unica colpa è di un governo indolente.

I manifestanti hanno eretto rudimentali forche di cartone in Piazza dei Martiri: un chiaro messaggio per esprimere quale dovrebbe essere la fine dei loro leader. Gli unici ad essere ritenuti responsabili di quell’esplosione di martedì scorso che ha ucciso più di 150 persone e che poteva essere evitata se solo la macchina amministrativa, compresa, la magistratura, avesse funzionato. Gli slogan dei cartelli in piazza accusano decenni di cattiva amministrazione e corruzione. Ed ora le intenzioni sono di rovesciare il governo. Dal palazzo presidenziale arriva l’ordine di sopprimere la nuova rivolta con i gas lacrimogeni e con proiettili di gomme sparati ad altezza d’uomo. - (PRIMAPRESS)