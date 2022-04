Banca Mondiale: la stima del Pil per l’ Ucraina e -45,1% e Russia a -11,2%. È crisi umanitaria

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia stanno colpendo le economie nel mondo, con quelle emergenti dell'Europa e dell'Asia centrale che pagheranno il prezzo più alto, afferma la Banca Mondiale stimando una contrazione del 4,1% nel 2022 per la regione rispetto a una crescita del 3% prevista in precedenza. Il Pil ucraino è atteso contrarsi del 45,1%. Colpita da sanzioni senza precedenti,l'economia russa è già scivolata in una profonda recessione col Pil pre- visto in calo quest'anno dell'11,2%. "Sbalorditiva la crisi umanitaria". - (PRIMAPRESS)