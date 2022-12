Balcani: cresce la tensione per un nuovo conflitto serbo-bosniaco. Vucic: “È stato di allerta”

(PRIMAPRESS) - SERBIA - Mentre il conflitto in Ucraina non accenna a trovare soluzioni di Pace, nonostante le dichiarazioni di Zelensky al ritorno del suo viaggio negli USA, tutto l'Est risente di uno stato di agitazione. Aumenta la tensione interetnica nel nord del Kosovo, tanto che il presidente serbo Vucic, capo supremo delle Forze armate, ha ordinato lo stato di massima allerta per l'Esercito e le forze di polizia del Paese balcanico. I media a Belgrado riferiscono che la decisione è stata presa per difendere la popolazione serba da quelle che la Serbia ritiene provocazioni e minacce alla sicurezza e incolumità fisica da parte delle autorità di Pristina nei confronti della minoranza serba in Kosovo che protesta da tre settimane. - (PRIMAPRESS)