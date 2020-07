Autostrade: oggi il CdM con l'ipotesi commissariamento mentre crolla il titolo Atlantia (-11%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà convocato in giornata di oggi 14 luglio il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare una risposta definitiva alla questione relativa alle concessioni autostradali che si sta trascinando da due anni. Un tempo lunghissimo in cui le posizioni contrastanti dell’esecutivo non hanno consentito né di intraprendere un nuovo corso né di rinegoziare con Atlantia i contratti in corso. E gli effetti di questa melina sono la caduta a precipizio del titolo Atlantia (-11%) e l’assenza di un gestore a cominciare dal ponte Morandi che a collaudo fatto dovrà essere assegnato ad un concessionario. Ieri è stata respinta dal Governo la proposta di Autostrade per l’Italia ritenuta incongrua ma non c’è stato, come si farebbe in un qualsiasi negoziato, una controproposta. E quindi è scattata dall’esecutivo la possibilità di un commissario. Soluzione facile per chi non sa prendere decisioni ma complessa per una gestione della rete autostradale che richiede molto di più. Giuseppe Conte, sotto la spinta del M5S vede una revoca definitiva della concessione nei confronti della famiglia Benetton. Tuttavia oggi il consiglio potrebbe limitarsi a esprimere solo un orientamento di massima ma il voto è a rischio slittamento. Il presidente del Consiglio infatti sa che la questione in sede parlamentare è dibattuta e non vuole rischiare di mostrare fragilità per quanto riguarda la tenuta dell'esecutivo. Il tema della revoca è entrato nell'agenda della politica italiana subito dopo la tragedia di ponte Motrandi con le 43 vittime causate dal crollo del 14 agosto 2018. Quasi due anni dopo ancora non è stata presa una decisione. I Benetton "hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così. Porterò la questione della revoca in Consiglio dei ministri e decideremo collegialmente, ma non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici" ha spiegato il premier. Ma intanto si apre un vuoto su chi dovrà gestire l’intera rete e non sarà cosa facile. - (PRIMAPRESS)