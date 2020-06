Autostrade: ad un passo dalla consegna del "Morandi" non c'è un piano del Governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non c’è stata ancora una decisione definitiva emersa dal vertice con il premier Conte e i rappresentanti della forze di governo per decidere la linea da assumere sulla spinosa questione Autostrade. Intanto l’orologio del tempo scorre veloce per la consegna dell’ex Ponte Morandi i cui tempi di consegna dell’opera conclusa imporranno a chi deve essere assegnata. Una situazione che sta mettendo a confronto il cosiddetto “Modello Genova” che ha visto contrapporsi l’efficienza dell’Italia che lavora con le decisioni incerte e lunghe della governance. La sostanza è che si parla ancora di accordi bilaterali da tenersi con la ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli. Una parte della maggioranza, ad esclusione del Movimento 5Stelle, avrebbe deciso di continuare a trattare con Autostrade per l’Italia (ASPI). - (PRIMAPRESS)