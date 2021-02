Autopsia vittime Congo: i proiettili sui corpi di Attanasio e Iacovacci smentiscono l’esecuzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le voci che si erano rincorse di un’esecuzione alle vittime del convoglio attaccato in Congo, sono state smentite. La morte in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci è avvenuta nel corso di un tentativo di sequestro terminato con un conflitto a fuoco. Il dato emerge dai primi risultati dell'autopsia durata circa 5 ore. Sono in totale 4 i colpi che ne hanno causato la morte. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno. La Tac ha evidenziato che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra Alla base del collo di Iacovacci individuato un proiettile di Kalasnikov. Domani i funerali di Stato. - (PRIMAPRESS)