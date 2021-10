Austria: si è dimesso il Cancelliere popolare Sebastian Kurz accusato di corruzione

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Il cancelliere popolare dell'Austria, Sebastian Kurz, ha annunciato le sue dimissioni dopo lo scandalo sulla corruzione che lo ha travolto. Kurz è indagato per corruzione e falsa testimonianza. Stretti suoi collaboratori sono accusati dei reati di concussione e favoreggiamento. Sarebbero nove persone e tre società. Per gli investigatori ognuno avrebbe avuto un ruolo in una macchinazione politica ed elettorale che avrebbe permesso la rapida ascesa di Kurz. Il cancelliere respinge le accuse che lo vedrebbero coinvolto in sondaggi personali pagati con fondi pubblici ma le dimissioni sono inevitabili per potersi meglio difendere. - (PRIMAPRESS)