Attentato Parigi: il premier Castex conferma il fermo di uno degli accoltellatori

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Uno degli autori dell’accoltellamento delle 4 persone, di cui due in gravi condizioni, sarebbe stato fermato dalla polizia. Lo ha confermato in conferenza stampa il premier francese Jean Castex. L’attacco, che l’unità antiterrorismo recita di matrice islamica è stato portato nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Il giornale nei giorni scorsi avrebbe pubblicato ancora una vignetta satirica. L'intero quartiere, vicino alla Bastiglia, è stato interdetto. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir. I primi testimoni ascoltati hanno permesso di individuare uno degli attentatori anche se le notizie sono frammentarie. - (PRIMAPRESS)