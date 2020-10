Attentato Nizza: morta in ospedale anche la donna ferita. Il parroco: “Ci avevano avvisato”

(PRIMAPRESS) - NIZZA - Sale a tre il numero delle vittime dell’attentato avvenuto questa mattina sul sagrato della cattedrale di Notre-Dame a Nizza. La terza vittima è una donna che era stata ferita gravemente dopo aver tentato di sfuggire all’attentatore che aveva già decapitato un'altra donna e ucciso il guardiano della cattedrale. La donna aggredita aveva trovato rifugio in un bar da dove erano stati immediatamente attivati i soccorsi ma le sue condizioni erano subito apparse disperate.Le prime indagini sull’attentato stanno facendo emergere la preoccupazione dei giorni scorsi di un possibile attacco nel giorno di Ognissanti. A dirlo è il parroco della chiesa: “Ci avevano avvisato che ci sarebbero potuti essere attacchi in occasione della festività di Ognissanti perchè, per alcuni, esiste un legame tra la festività dei morti cristiani e il fatto di far crescere il numero di morti". A dirlo è il parroco del centro di Nizza, - (PRIMAPRESS)