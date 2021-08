Attentato all'aeroporto di Kabul con 13 vittime e 52 feriti. Fuori uso i collegamenti internet

(PRIMAPRESS) - KABUL - Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha riferito al canale all-news afgano Tolonews che l'attentato all' aeroporto di Kabul ha provocato 52 feriti e un "numero imprecisato" di morti. I Talebani stanno chiedendo alla popolazione di Kabul di restare chiusa in casa. L'appello viene diffuso per mezzo di altoparlanti. Lo scrive su Twitter il corrispondente di Russia Today che ha aggiunto che i collegamenti internet per gli smartphone sono fuori uso in tutta la città.

Sono state due diverse esplosioni che hanno scosso l'area fuori dall'aeroporto di Kabul, causando oltre ai feriti anche 13 vittime secondo NBC News e gettando in ulteriori disordini giorni prima della scadenza fissata dal presidente Joe Biden per gli Stati Uniti per lasciare il paese. - (PRIMAPRESS)