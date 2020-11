Attentato a Vienna nei pressi della sinagoga di Schwedenplatz. Forze speciali in azione

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Attentato questa sera a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga, nel centro di Vienna. Secondo la prima ricostruzione il bilancio dell'attacco sarebbe di sette morti, tra cui anche un poliziotto. Ci sarebbero state anche varie esplosioni.

Secondo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si è trattato di un attentato compiuto da più persone. L'operazione delle forze speciali è ancora in corso e Nehammer ha invitato i viennesi a non lasciare le loro case. Dopo l'attacco alla sinagoga di Vienna, sarebbe in corso una presa di ostaggi in un ristorante giapponese di Mariahilfer Strasse. - (PRIMAPRESS)