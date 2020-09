Attentato a Parigi nei pressi della sede di Charlie Hebdo. Ferite 4 persone, autori in fuga

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Sarebbero 4 i feriti, fra cui una donna nell'attentato avvenuto questa mattina a Parigi nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Gli autori dell'attacco sono in fuga, l'intero quartiere, vicino alla Bastiglia, è stato interdetto. La polizia al momento non conferma l’attentato anche se quella sembra la pista che si stia seguendo. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, che non risulta essere troppo lontana dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo. Ma al momento questa potrebbe risultare solo una coincidenza. - (PRIMAPRESS)