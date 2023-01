Attentati Gerusalemme: il governo israeliano toglie la previdenza sociale alle famiglie dei terroristi

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il clima di tensioni a Gerusalemme dopo due attentati in sole 24 ore ha spinto il governo di Netanyhau di dare un giro di vite alle famiglie di persone che si sono resi protagonisti di atti di terrorismo. Le nuove misure predisposte dal governo prevedono la limitazione di alcuni diritti a cominciare dalla revoca della previdenza sociale al mancato rinnovo della carta d'identità. Il provvedimento è stato adottato dopo due attentati a Gerusalemme est,uno dei quali ha ucciso 7 persone venerdì sera. Riunitosi d'urgenza, il gabinetto di sicurezza "ha disposto una serie di misure per far pagare i terroristi e coloro che li sostengono" si legge in un comunicato stampa ufficiale. Ieri c'erano stati circa 40 arresti di persone ricondotte a diverso titolo agli attentati. - (PRIMAPRESS)