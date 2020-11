Attacco Vienna: oggi il discorso alla nazione del Cancelliere Kurz. Massima allerta nel paese

(PRIMAPRESS) - VIENNA - E’ atteso per oggi il discorso del Cancelliere Sebastian Kurz alla nazione dopo l’attentato di ieri notte a Vienna in cui sono morte cinque persone tra cui l’attentatore ucciso dai poliziotti. Le generalità di quest’ultimo non sono state ancora fornito ma si tratta di un 20enne radicalizzato in Austria e simpatizzante dell’Isis. Nelle prime dichiarazioni di ieri notte il ministro dell’Interno, Karl Nehammer aveva parlato di un attentatore armato fino ai denti e con una cintura esplosiva ma che poi si rivelata finta. Nell’aggiornamento di questa mattina sono poco le notizie in più fornite dalla polizia che ritiene vi siano almeno altri due terroristi che sono sfuggiti ieri al condono delle forze dell’ordine e dei reparti antiterrorismo che si è stretto su tutta l’area del centro della capitale austriaca. Mentre Vienna resta in stato di massima allerta, come ha precisato il ministro nella conferenza di questa mattina, ormai sono decine i messaggi di solidarietà che arrivano da capi di stato. "I tedeschi sono al fianco degli amici austriaci con partecipazione e solidarietà". Così su Twitter la cancelliera Angela Merkel commentando gli attacchi di Vienna. "Il terrorismo islamico è un nostro comune nemico - afferma la Merkel- la lotta contro questi delitti e contro questi attentati è la nostra lotta comune". - (PRIMAPRESS)