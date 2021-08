Attacco hacker: il Ced della Regione Lazio sotto attacco. Disattivati i sistemi del servizio Salute

(PRIMAPRESS) - ROMA - "E in corso un potente attacco hacker al Ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale".Lo comunica in una nota L'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. "Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni - si spiega nella nota- potranno subire rallentamenti". - (PRIMAPRESS)