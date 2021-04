AstraZeneca, Straus (EMA): “Non sono stati identificati rischi generalizzati con questo vaccino”

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - “Non sono stati identificati rischi generalizzati in questo vaccino. L’agenzia non indica alcune limitazioni per le fasce d’età a cui vengono somministrate. I medici devono osservare costantemente alcuni sintomi come mancanza di respiro, mal di testa costante o dolore persistente sul braccio. L’agenzia continuerà ad osservare i fenomeni rari di trombosi”. Ha detto Sabine Straus, la presidente della Commissione Sicurezza di Ema nella conferenza stampa che si è tenuta oggi sui rischi riscontrati in alcuni nella somministrazione del vaccino AstraZeneca. Dunque il responso di Ema è che non ci sono nessi che fanno ipotizzare controindicazioni su determinate fasce d’età e su preclusioni a giovani donne nelle quali si sarebbe riscontrato qualche caso di trombosi profonda che in alcuni paesi, come la Germania, ha fatto sospendere i vaccini. Dunque fattori di rischio non confermati e i vantaggi superano i pochi rischi. "Tuttavia - aggiunge Peter Arlett del board Task Force di Ema - imporremo ad AstraZeneca di approfondire con studi specifici le relazioni tra effetti tromboembolitici e contraccettivi ad esempio. E questi dati ci dovranno essere sottoposti". - (PRIMAPRESS)