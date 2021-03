AstraZeneca: ora anche il Governo italiano decide per la sospensione in attesa dell'Ema

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ed ora arriva anche la decisione di Palazzo Chgi di sospendere, così come fatto già da giorni da diversi paesi (l'ultima è stata la Germania),"La decisione di sospendere in Italia la somministrazione del vaccino AstraZeneca, adottata insieme al ministro Speranza e in linea con gli altri Paesi europei, è temporanea e cautelativa, in attesa delle prossime valutazioni da parte dell'Ema". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. Ma intanto montano le polemiche per i ritardi con cui il Ministro Speranza ha preso in considerazione l'eventualità di sollecitare all'Aifa e all'Iss un approfondimento su eventuali danni collaterali provocati dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Un ritardo che alla luce di quanto sta accadendo crea inquetudine tra coloro che erano già in lista per la vaccinazione e per quelli che lo hanno ricevuto nelle ultime 24 ore. - (PRIMAPRESS)