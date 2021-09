Assemblea di Confindustria: atteso l'intervento del premier Mario Draghi sulla roadmap del Paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 23 settembre, l'assemble agenerale di confindustria in cui è previsto anche l'intervento del premier Mario Draghi sul tema della ripartenza che sarà la headline del meeting degli industriali, si aprirà con una formula inedita perchè sarà proiettato un cortometraggio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. “Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, è il titolo del film, prodotto e ideato da Confindustria, per lanciare messaggi forti: il ruolo dell'industria come attore sociale nei grandi momenti di difficoltà del paese, la capacità dell'impresa di resistere e trasformarsi, l'importanza di “fare squadra” e “fare sistema”, l'attenzione alle categorie più deboli, in particolare le donne e i giovani, che sono stati più penalizzati dalla pandemia. Ma non solo: nel cortometraggio emerge anche lo sguardo verso il futuro e il coraggio di ripartire, oggi come nel Dopoguerra. Elementi di riflessione, condensati in meno di 15 minuti. Segnali forti che dovranno arrivare anche dall'intervento di Draghi circa la roadmap fissata dal PNRR con i due asset portanti della transizione digitale ed ambientale ma anche per ridisegnare le politiche del lavoro per molte aziende in crisi. - (PRIMAPRESS)