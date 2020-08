Arriverà oggi a Porto Empedocle la nave Azzurra di GNV per la quarantena dei migranti

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Arriverà oggi a Porto Empedocle la nave “Azzurra” di GNV che ha vinto il bando del Ministero dell’Interno per quarantena dei migranti in Sicilia. Ospiterà i 678 migranti attualmente presenti nell’hotspot lampedusano. La nave che ora sta navigando alla velocità di 1,6 nodi, è a circa 16 miglia da Porto Empedocle dove è previsto l’attracco.

”In poco meno di due settimane sono arrivati sull'isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi - ha detto il sindaco Totò Martello - molti dei quali con piccole imbarcazioni. Ormai è una vera e propria emergenza", aggiunge il sindaco di Lampedusa che fa un quadro della situazione attuale sulla maggiore delle isole Pelagie. Soltanto la notte scorsa ci sono stati tre diversi sbarchi per un totale di una quarantina di arrivi. Tutti tunisini, come avviene ormai da quasi un mese con la rotta tunisina.

Al momento nel centro di prima accoglienza ci sono 678 migranti, quasi tutti tunisini e uomini, ma ci sono anche famiglie. In poco meno di 24 ore sono state trasferite oltre 300 persone, così come era stato chiesto ieri dal primo cittadino al premier Giuseppe Conte. Oltre cento sono stati trasferiti a bordo del traghetto per Porto Empedocle. - (PRIMAPRESS)