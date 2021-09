Arrestato ad Alghero l'ex presidente della Catalogna, Charles Puigdemont

(PRIMAPRESS) - ALGHERO - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia al suo arrivo all'aeroporto di Alghero sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale.Trasferito nel carcere di Sassari,l'udienza è prevista in mattinata. Il giudice deve decidere su rilascio o estradizione. Puigdemont è arrivato in Sardegna da Bruxelles per un convegno e aveva in programma incontri con il presidente regionale Solinas e con il sindaco di Alghero Conoci. Ora la Corte d'Appello di Sassari, a cui si sono rivolti i legali dell'ex europarlamentare europeo, dovrà decidere per la consegna di Puigdemont alle autorità spagnole. - (PRIMAPRESS)