Armi in USA: è New York il primo Stato ad alzare l’età d’acquisto a 21 anni e fissare paletti

Dopo l'accorato discorso del presidente USA, Joe Biden, rivolto anche al Congresso, è lo stato di New York ad aderire per primo alla proposta di elevare a 21 anni età per l'acquisto di armi. Lo stato di New York ha approvato un pacchetto di restrizioni sulle leggi per l'aquisto delle armi: sale da 18 a 21 anni l'età minima per l'acquisto di armi semiautomatiche,come quelle usate per le recenti stragi in Texas e a Buffalò, che hanno provocato 31 morti. Tra le altre misure il rafforzamento dei controlli preventivi che devono far scattare le cosiddette "bandiere rosse" che impediscono l'acquisto di armi a soggetti potenzialmente pericolosi.