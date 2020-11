Apertura impianti sci a Natale: infuria la polemica con il governo dopo la Conferenza Regioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - La rabbia delle località sciistiche in possibile lockdown si intreccia con le polemiche accese con il governo che tergiversa sull’apertura delle piste per paura di creare nuovi focolai di coronavirus. “Sarebbe un danno enorme, irreparabile, se il governo confermasse le notizie circolate in queste ore, sulla possibilità di non aprire gli impianti da sci per le festività natalizie". Così il presidente dei maestri sci, Cuc. "In Italia 15mila i maestri di sci e 380 le scuole. Molte famiglie vivono solo col reddito dei 5-6 mesi invernali"."Sarebbe una cosa drammatica per la montagna" Appello anche dai campioni azzurri Tomba e Brignone:"Riaprire le piste da sci per dare un segnale al Paese e salvare un settore dal fallimento certo".Lo stop agli impianti sciistici è "una scelta scriteriata da parte di un governo disorientato" inveiscono dal Pirellone - "vuol dire far fallire l'economia della montagna" sostengono gli assessori lombardi a Bilancio e Montagna.Gli addetti devono programmare la stagione, "pretendiamo che il governo riveda questa incomprensibile decisione". E sulle linee guida per gli impianti approvate dalla Conferenza Regioni, il governatore Veneto Zaia spiega: servono a prescindere,se si decidesse apertura. Ora confronto con governo e Cts. - (PRIMAPRESS)