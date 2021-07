Aperti i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 tra balletti e pittogrammi. Italia ecco l’obiettivo medaglie

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Le Olimpiadi di Tokyo sono partite. Con balletti, pittogrammi e giuramento congiunto di atleti e giudici e le parole del presidente del Cio. Dopo la cerimonia di apertura, avvenuta alle 13 ora italiana, ora tutto il Paese si appresta a tifare per i suoi campioni, che dovranno competere per vincere le medaglie oro, argento e bronzo tra i circa trenta sport presenti ai Giochi. Gli Azzurri proveranno ad aumentare il bottino ottenuto alle scorse Olimpiadi (28 medaglie in totale a Londra 2020, altrettante a Rio 2016). Oltre che per l'onore, anche per il patrimonio personale. - (PRIMAPRESS)