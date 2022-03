Antalya: Lavrov-Kuleba no passi avanti. Lavrov: “Gli attacchi all’ospedale solo manipolazione”

(PRIMAPRESS) - ANTALYA (TURCHIA) - "Sono venuto qui con uno scopo umanitario: far evacuare i civili da Mariupol e portare gli aiuti all’interno della città. Il ministro Lavrov non ha potuto portare soluzioni e quindi non abbiamo fatto progressi. Io penso che quando due ministri si incontrano abbiano un mandato per trovare una soluzione. Mi aspetto, dunque, che qualche soluzione possa arrivare”. Queste le parole di Kuleba all’incontro con Lavrov ad Antalya in Turchia ma nelle sue dichiarazioni alla stampa si è letta tutta la delusione di un’apertura reale verso i corridoi umanitari. “Questo incontro è stato fatto su invito del presidente Erdogan ed abbiamo accettato nel tentativo di trovare una soluzione. Abbiamo detto agli amici turchi il nostro impegno dei nostri militari a facilitare la situazione dei civili ucraini. Siamo sempre disponibili ai corridoi umanitari che sono sempre validi per far uscire dai territori i civili. Così Lavrov nella conferenza stampa in cui ha ribadito che nei negoziati in Bielorussia si sono discussi i punti per tentare una riconciliazione. “In Bielorussi i colloqui si svolgono sul serio” ha ribadito il ministro degli Esteri russo quasi a voler dire che l’incontro turco è stato solo una cortesia verso Erdogan. Alle domande dei giornalisti Lavrov ha voluto ricordare che si è arrivati a questo punto per non aver ascoltato da tempo le richieste russe. E richiama la pericolosità dei confini per la loro attività anche di armi chimiche. “Noi non abbiamo invaso l’Ucraina. Abbiamo solo svolto un’azione di sicurezza”. - (PRIMAPRESS)