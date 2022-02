Angelus, Papa Francesco: “Ho il cuore straziato per l’Ucraina. Urgente aprire i corridoi umanitari”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Ho il cuore straziato per quanto accade in Ucraina e in altre parti del mondo. Tacciano le armi, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa violenza".Così Papa Francesco all'Angelus lanciando un appello per chi fugge dall'Ucraina: "E' urgente aprire corridoi umanitari". I profughi "vanno accolti". "Penso agli anziani,alle mamme in fuga" Poi ha detto: "Chi fa la guerra dimentica l'umanità" e "non guarda alla vita concreta delle persone ma mette davanti a tutto gli interessi di potere".Il 2/3 sia "giornata di preghiera e digiuno". - (PRIMAPRESS)