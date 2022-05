Angelus Papa Francesco: “Amore non è possesso ma lasciare liberi chi amiamo”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Oggi 29 maggio si celebra l’astensione del Signore, ha detto Papa Francesco in Piazza San Pietro per il Regina Coeli. E parla dell’amore. Il vero amore non è possessivo anzi ci rende protagonisti lasciando liberi chi amiamo. Impariamolo è la raccomandazione del Santo Padre. Ma è anche la Giornata delle Comunicazioni Sociali: "Una buona comunicazione - dice Papa Francesco - inizia dal saper ascoltare". - (PRIMAPRESS)