Angelus di Papa Francesco: "Facciamo del bene non per prestigio personale"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - “Facciamo del bene non per prestigio personale”. E’ questa la raccomandazione di Papa Francesco nell’Angelus di oggi domenica 17 ottobre in Piazza del Vaticano nella stessa giornata in cui si tiene una celebrazione eucaristica in cui tutti i vescovi del mondo inizieranno un percorso d’ascolto e discernimento nelle chiese locali. Un percorso che sarà propedeutico all’Assemblea del Sinodo dei Vescovi del 2023. Il Papa si sofferma sui fatti di violenza accaduti in questa ultima settimana dal killer con l’arco in Norvegia all’omicidio del deputato inglese Amess. “La violenza genera violenza” ha detto il Santo Padre. - (PRIMAPRESS)