Angelus a Piazza San Pietro, Papa Francesco: “Le armi non sono la strada è la Pace la strada”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ' DEL VATICANO- Papa Francesco all'Angelus rivolge una preghiera per l'Ucraina affinchè le tensioni vengano "risolte attraverso un serio dialogo internazionale e non con le armi" e auspica che il Natale porti la pace. "Mi addolora",ha continuato, aver letto una recente statistica secondo cui"quest' anno sono state fatte più armi dell'anno scorso.Le armi non sono la strada!". Il Pontefice ha anche pregato per "le vittime del tornado che ha colpito il Kentucky e altre zone delgi Usa". - (PRIMAPRESS)