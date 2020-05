Andamento Fase 2: oggi l'informativa di Conte al Senato dopo la bufera Bonafede

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo lo scoglio superato per una possibile crisi di governo sventata ieri con il voto di sfiducia nell’aula del Senato per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, questa mattina 21 maggio alle ore 12 torna in aula il premier Giuseppe Conte per un'informativa sulle misure della nuova fase dell'emergenza da COVID-19 (diretta anche su RaiDue). Secondo alcune interviste già rilasciate in serata di ieri Conte aveva detto di essere giunto il momento di “aprirsi al dialogo con le opposizioni”. Una condizione quasi obbligata per Conte che dovrà ora gestire il delicato appoggio arrivato ieri da Matteo Renzi anche con un’apertura verso Forza Italia. - (PRIMAPRESS)