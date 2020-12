Ancora buio sui 400 ragazzi rapiti in una scuola di Katsina in Nigeria dalle bande di Boko Haram

(PRIMAPRESS) - NIGERIA - Non ci sono ancora rivendicazoni o tracce riconducibili ad un attacco armato in una scuola secondaria in Nigeria che ha rapito 400 studenti. Solo una parte della scolaresca è riuscita a sfuggire alla banda armata che non è nuova a queste incursioni nei villaggi. I ragazzi che si sono sottratti al rapimento e che si erano nascosti nella foresta, hanno poi rivelato i dettagli dell’incursione. Un commando di uomini armati ha assaltato la scuola nello Stato di Katsina, dove erano presenti circa 800 ragazzi. E' intervenuta la polizia, chiamata dagli addetti della sicurezza. L'istituto ha fatto sapere che circa 200 dei ragazzi sono rientrati. L'episodio evoca quello del rapimento di 276 studentesse ad opera di Boko Haram, nel 2014. - (PRIMAPRESS)