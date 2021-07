Anci: la marcia pacifica di 600 sindaci su Roma per le modifiche alla legge degli Enti Locali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi seicento Sindaci, in rappresentanza di tutti gli ottomila primi cittadini del Paese, manifesteranno con determinazione a Roma per chiedere che Governo e Parlamento accolgano la richiesta di apportare le modifiche necessarie al Testo Unico degli Enti Locali per assicurare più serenità e più efficienza al ruolo che ricoprono. "Insieme al Presidente Antonio Decaro e al Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Enzo Bianco - scrive in una nota, il vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella - incontreremo il Presidente del Consiglio Mario Draghi per esporre le ragioni di una istanza che non può più attendere: per questo mi auguro che il Parlamento possa accelerare e approvare la proposta di legge attualmente in discussione in Commissione, che porta la mia prima firma insieme a oltre 4mila Sindaci e Amministratori locali e il nome di "Liberiamo i Sindaci", per dare un segnale tangibile di attenzione e vicinanza a chi ricopre questo ruolo, specie nei seimila comuni di più piccole dimensioni demografiche ogni giorno alle prese con i compiti e le responsabilità più varie. Ringrazio - scrive ancora Pella - la Ministra Lamorgese e la Viceministra Castelli per il supporto al lavoro di concerto che sta procedendo in sede parlamentare, auspicando che tutta la politica potrà dare la risposta attesa da anni ai sindaci italiani". - (PRIMAPRESS)