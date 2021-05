Anche Tel Aviv sotto attacco dei razzi di Hamas. Si alza il livello dello scontro palestinese

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - Una donna è stata uccisa e un'altra persona è stata gravemente ferita a Rishon Lezion dopo che i terroristi nella Striscia di Gaza hanno sparato una raffica di razzi in direzione di Tel Aviv nella tarda notte facendo scattare sirene in tutto il centro del paese.Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz hanno rilasciato ieri sera una dichiarazione congiunta, dichiarando che le violenze continueranno per qualche tempo.

"Hamas e la Jihad islamica hanno pagato e continueranno a pagare per le loro azioni", ha detto Netanyahu. "Stiamo tutti piangendo le persone uccise e pregando per coloro che sono stati feriti. Diamo il nostro pieno sostegno all'IDF e alle forze di sicurezza israeliane. Israele ha "il diritto e l'obbligo di agire e continuerà a farlo", ha detto Gantz. Aviv Kohavi ha detto. "Continueremo i vasti attacchi contro Gaza", ha aggiunto.

Una scorta di gas vicino ad Ashkelon è esplosa martedì dopo che un razzo è atterrato nelle vicinanze. Il fuoco ardeva dal pomeriggio, ma martedì sera è cresciuto. Sul posto sono stati portati specialisti per valutare la situazione e lavorare per spegnere le fiamme.

Lo sbarramento verso Tel Aviv è arrivato poche ore dopo che Hamas aveva avvertito Israele che avrebbe lanciato missili nella città metropolitana se l'IDF avesse continuato a colpire edifici nella Striscia di Gaza.

Un altro razzo ha colpito un autobus a Holon, appena a sud di Tel Aviv. Circa 18 persone sono rimaste ferite a Holon, incluso il conducente dell'autobus che è rimasto gravemente ferito. Altre tre persone erano in condizioni moderate dopo essere state ferite nell'attacco, tra cui un bambino di cinque anni. Quattro persone sono rimaste leggermente ferite a Givatayim. - (PRIMAPRESS)